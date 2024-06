As provas aconteceram neste domingo (23) na Cidade Universitária - Foto: João Barreto

As provas aconteceram neste domingo (23) na Cidade UniversitáriaFoto: João Barreto

Publicado 25/06/2024 10:07 | Atualizado 25/06/2024 10:09

Macaé - Os resultados preliminares dos processos seletivos simplificados 002/2024 (Saúde) e 003/2024 (Estágio) foram disponibilizados. As provas ocorreram no domingo, 23 de junho, na Cidade Universitária.



Cerca de 340 universitários participaram do Processo Seletivo de Estágio para a Prefeitura de Macaé, respondendo a questões de Língua Portuguesa, Matemática e suas Tecnologias. O resultado final será divulgado em 1º de julho, e os selecionados serão chamados para admissão no site oficial Os resultados preliminares dos processos seletivos simplificados 002/2024 (Saúde) e 003/2024 (Estágio) foram disponibilizados. As provas ocorreram no domingo, 23 de junho, na Cidade Universitária.Cerca de 340 universitários participaram do Processo Seletivo de Estágio para a Prefeitura de Macaé, respondendo a questões de Língua Portuguesa, Matemática e suas Tecnologias. O resultado final será divulgado em 1º de julho, e os selecionados serão chamados para admissão no site oficial www.macae.rj.gov.br.

Os aprovados realizarão estágio de 20 horas semanais em órgãos públicos nas áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil e Medicina Veterinária, com bolsas variando entre um salário mínimo e meio e dois salários mínimos.



Simultaneamente, a prova objetiva do Processo Seletivo da Saúde contou com a participação de aproximadamente 460 candidatos de níveis superior e técnico. Os recursos dos gabaritos podem ser solicitados até terça-feira, 25 de junho. O resultado dos recursos será divulgado na quarta-feira, 26 de junho, e o resultado provisório da prova objetiva será publicado na quinta-feira, 27 de junho. Recursos contra o resultado provisório também podem ser solicitados na mesma data. O resultado final está previsto para 1º de julho, com salários que variam de R$ 2.020,04 a R$ 7.673,06.



Os cargos disponíveis para atender às necessidades da administração municipal na área da saúde incluem: Médico Psiquiatra, Médico Imaginologista, Médico Pneumologista, Médico Hematologista, Médico Anestesiologista, Médico Cirurgião Geral, Médico Cirurgião Pediátrico, Médico Endoscopista, Médico Ginecologia e Obstetrícia, Médico Intensivista Pediátrico, Médico Neurocirurgião, Médico Neurologista, Médico Mastologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Socorrista, Médico Radiologista, Médico Intensivista Adulto, Médico Urologista, Técnico de Radiologia, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico Perito.