Publicado 25/06/2024 11:28

Macaé - Nesta terça-feira (25), o 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) desencadeou a Operação Narke II, concentrada em Macaé, Rio das Ostras e Conceição de Macabu, com o objetivo de enfrentar o tráfico de drogas, porte ilegal de armas e crimes contra o patrimônio. Esta operação está sendo realizada em várias regiões do país.



Em Conceição de Macabu, um indivíduo foi detido na localidade de Carandiru com substâncias entorpecentes e suspeita de vínculo com a facção criminosa TCP.



Na Avenida dos Coqueiros, bairro Verdes Mares, Rio das Ostras, a equipe do 32º BPM respondeu a uma denúncia de invasão domiciliar, encontrando Raul Gil Alves Pacheco em posse de fios elétricos furtados. Ele foi detido e encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde foi formalmente acusado e preso.



Em Macaé, na comunidade da Nova Holanda, barricadas foram removidas para garantir a livre circulação dos moradores, uma ação também realizada no bairro Âncora, em Rio das Ostras.



No bairro Parque Aeroporto, Macaé, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na residência, foram encontrados grandes quantidades de entorpecentes e munições, incluindo 1.800 pinos de cocaína (totalizando 5 kg), 24 buchas de maconha, quatro balanças de precisão, quatro frascos de lança-perfume, 47 munições calibre 9 mm e nove munições calibre 38 mm.

