Iniciativa reúne 32 alunos para desenvolver soluções sob conceito global "One Health, One World ? Uma só saúde"Foto: Divulgação

Publicado 26/06/2024 09:53

Macaé - O projeto NORBRA (Noruega-Brasil), uma colaboração entre o Instituto NUPEM/UFRJ, o Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz e a Universidade de Stavanger (Noruega), está promovendo um curso inovador sobre o conceito "One Health, One World" (Uma Só Saúde) esta semana. O curso conta com a participação de 32 alunos de diferentes nacionalidades, incluindo noruegueses, paquistaneses, italianos, alemães e brasileiros das cinco regiões do país.

“O conceito 'One Health, One World' é essencial para compreendermos a interconexão e a interdependência entre a saúde humana, animal, vegetal e ambiental”, explica a Profª Cintia Monteiro de Barros, diretora do NUPEM/UFRJ. “Estamos comprometidos em promover a saúde através de uma abordagem integrada, e o projeto NORBRA é uma excelente oportunidade para isso.” A iniciativa busca desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis para enfrentar os desafios globais de saúde e sustentabilidade.

O projeto NORBRA surge em um momento crucial, marcado por eventos climáticos extremos e crises globais como a pandemia de COVID-19. “O NORBRA é um passo significativo na construção de um futuro mais sustentável para todos”, afirma o Prof. Rodrigo Nunes da Fonseca, coordenador do projeto na UFRJ. “A colaboração entre diferentes áreas do conhecimento e a troca de experiências com a Noruega são fundamentais para o sucesso desta iniciativa.”

O objetivo do NORBRA é desenvolver pesquisas, programas educacionais e políticas públicas que promovam a saúde e o bem-estar de forma integrada. As atividades do projeto incluem estudos sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde, o surgimento de doenças zoonóticas e a busca por soluções sustentáveis na produção de alimentos e energia. “É essencial integrar o conceito de One Health na formação acadêmica da nova geração de profissionais das áreas contempladas pelo NORBRA”, complementa o Prof. Thiago Parente, coordenador do projeto no IOC/Fiocruz.

A professora Ana Petry, do NUPEM/UFRJ, enfatiza a importância da educação nesse processo: “O conceito 'One Health' nos desafia a repensar como lidamos com a saúde e o meio ambiente. O NORBRA busca soluções inovadoras e inclusivas para os complexos desafios que enfrentamos.”

Além de fomentar a pesquisa, o projeto promove diálogos e ações colaborativas com a sociedade civil, o setor privado e órgãos governamentais, explorando maneiras de mitigar os impactos ambientais da indústria do petróleo. “A parceria com a Universidade de Stavanger amplia o alcance do projeto e fortalece a pesquisa sobre os impactos da indústria do petróleo na saúde e no meio ambiente”, destaca o Prof. Fábio Di Dário, vice-diretor do NUPEM/UFRJ.

A colaboração entre instituições brasileiras e norueguesas fortalece o NORBRA, trazendo diversas perspectivas e experiências para desenvolver soluções eficazes. O compromisso com a sustentabilidade e a busca por alternativas para a indústria do petróleo refletem a visão de longo prazo do projeto. “Estamos construindo um futuro mais saudável e sustentável através da colaboração internacional e da inovação”, conclui o professor Rodrigo Nunes da Fonseca. “O NORBRA exemplifica como podemos enfrentar desafios globais com soluções locais e globais.”