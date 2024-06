Macaé seria segunda edição da "Feira da Economia do Mar" - Foto: Divulgação

Publicado 26/06/2024 10:17

Macaé - A segunda edição da Feira da Economia do Mar aconteceu em julho, durante as celebrações dos 211 anos de Macaé. A programação do evento, que fortaleceu a cidade como um dos principais polos de investimentos e negócios do Estado do Rio de Janeiro, foi lançada oficialmente na quarta-feira (25).

Criada em 2023 através de uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura, a feira deste ano manteve sua sede no Parque de Exposições Latiff Mussi, reunindo uma área de expositores e espaço para conferências. Durante o evento, a Rodada de Negócios destacou-se como um marco de oportunidades oferecidas pela cidade, impulsionando um novo ciclo de desenvolvimento em diversas áreas.

O prefeito Welberth Rezende afirmou que o governo avançou através de parcerias com o Estado e instituições empresariais locais, que por muitos anos defenderam o potencial de Macaé como referência em desenvolvimento, investimentos e geração de empregos. A feira reforçou essa relação e o compromisso em tornar a cidade ainda mais pujante em vários segmentos.

A edição deste ano também destacou oportunidades e serviços ligados à energia, pesca, gastronomia, surf, naval e logística. Sérgio Marcolini, superintendente da organização da feira, ressaltou que o evento do ano passado já foi um sucesso e que o potencial para este ano foi ainda maior, fortalecendo a relevância de Macaé para as atividades econômicas ligadas ao mar.

A organização da feira contou com a parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Agroeconomia, Turismo e Trabalho e Renda. Rodrigo Vianna, Secretário de Desenvolvimento Econômico, destacou a importância de promover eventos que criam oportunidades de negócios diante do novo ciclo do petróleo, gás e energia. A segunda edição da feira consolidou a vocação da cidade em criar um dos principais ambientes de negócios do país.

Participaram da reunião os presidentes da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), Frederico Barreto, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Macaé, Luís Henrique Fragoso, do Sindicato do Comércio Varejista de Macaé (SincoMacaé), Max Lamoglia, e o coordenador regional do SebraeRJ, Guilherme Reche. Também estiveram presentes os Secretários de Agronomia, Dudu Jardim, de Trabalho e Renda, Glauco Simas, e de Pesca, Jair Bittencourt.