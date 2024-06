Iniciativa reforça o compromisso da companhia com o respeito à diversidade de gênero e orientação sexual - Foto: Divulgação

Iniciativa reforça o compromisso da companhia com o respeito à diversidade de gênero e orientação sexual Foto: Divulgação

Publicado 26/06/2024 17:48

Macaé - A Petrobras ilumina mais de 25 prédios e instalações industriais em todo o Brasil com as cores do arco-íris durante junho, em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+. Esta ação, juntamente com outras iniciativas, destaca o compromisso da empresa com os Direitos Humanos, diversidade, igualdade de oportunidades e respeito às diferenças.



A adesão recorde inclui unidades administrativas em cidades como Macaé, Rio de Janeiro, Brasília, Santos, Vitória, Manaus e Salvador, além de refinarias como Replan, RPBC e RNEST, e plataformas na UN-BS. Também está incluído o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes) no Rio de Janeiro. Além da iluminação, a Petrobras promove campanhas internas com palestras, eventos culturais e atividades de conscientização sobre respeito à diversidade sexual, abordando temas como saúde mental, carreira, invisibilidade, arte e literatura.

Iniciativa reforça o compromisso da companhia com o respeito à diversidade de gênero e orientação sexual Foto: Divulgação

Desta forma, a Petrobras valoriza o cuidado com as pessoas e combate a discriminação de gênero e orientação sexual por meio de suas Diretrizes de Direitos Humanos, Políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão, Responsabilidade Social e Recursos Humanos. Desde 2007, a empresa oferece plano de saúde e previdência para cônjuges homoafetivos de empregados e permite o uso de nome social para pessoas trans em seus sistemas de identificação.



Com uma gerência dedicada à promoção da diversidade, equidade e inclusão, a Petrobras implementou uma norma corporativa em 2024 para ações afirmativas em processos seletivos internos, visando aumentar a presença de grupos sub-representados em cargos de liderança. O Dia do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado mundialmente em 28 de junho, lembrando os protestos de 1969 nos EUA contra a repressão à comunidade. Durante todo o mês, eventos globais celebram conquistas e reforçam a luta por direitos LGBTQIA+.

Iniciativa reforça o compromisso da companhia com o respeito à diversidade de gênero e orientação sexual Foto: Divulgação





Desta forma, a Petrobras valoriza o cuidado com as pessoas e combate a discriminação de gênero e orientação sexual por meio de suas Diretrizes de Direitos Humanos, Políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão, Responsabilidade Social e Recursos Humanos. Desde 2007, a empresa oferece plano de saúde e previdência para cônjuges homoafetivos de empregados e permite o uso de nome social para pessoas trans em seus sistemas de identificação.Com uma gerência dedicada à promoção da diversidade, equidade e inclusão, a Petrobras implementou uma norma corporativa em 2024 para ações afirmativas em processos seletivos internos, visando aumentar a presença de grupos sub-representados em cargos de liderança. O Dia do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado mundialmente em 28 de junho, lembrando os protestos de 1969 nos EUA contra a repressão à comunidade. Durante todo o mês, eventos globais celebram conquistas e reforçam a luta por direitos LGBTQIA+.