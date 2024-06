Governo participa de passagem do comando do Forte Marechal Hermes - Foto: Divulgação

Governo participa de passagem do comando do Forte Marechal HermesFoto: Divulgação

Publicado 28/06/2024 09:50

Macaé - A cerimônia de troca de comando da 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea (Escola) do Forte Marechal Hermes, realizada nesta quinta-feira (27), fortaleceu a colaboração entre o município de Macaé e o Exército, ampliando atividades e serviços de assistência à população.



O Capitão Bruno Trentini Lopes Ribeiro assumiu o comando da 9ª Bateria, sucedendo o Capitão de Artilharia Diego Rocha Miranda, diante da formação da tropa de soldados encarregados da defesa e manutenção do Forte. O evento contou com a presença do prefeito Welberth Rezende.



Em sua mensagem de despedida, o Capitão Diego Rocha Miranda ressaltou a relevância histórica do Forte Marechal Hermes para Macaé. "Servir neste Forte histórico foi uma oportunidade inesperada na minha carreira. Macaé é uma joia fluminense em plena expansão, e desejo que a cidade cresça ainda mais e alcance seu verdadeiro protagonismo no Estado", afirmou o Capitão Diego.

Governo participa de passagem do comando do Forte Marechal Hermes Foto: Divulgação

A solenidade também contou com a participação do vice-prefeito Célio Chapeta, do secretário de Cultura Leandro Mussi e do gerente da Empresa Municipal de Iluminação Pública (Emip), Marcelo Oliveira, todos homenageados anteriormente com o Certificado "Amigo do Forte Marechal Hermes".



Presentes na cerimônia estavam o Comandante da Primeira Divisão de Exército, General de Divisão Eduardo Tavares Martins, e o ex-combatente do Exército, 3º Sargento Ademar da Costa Mancebo, além de outros oficiais do Exército, Marinha, Corpo de Bombeiros, e das Polícias Federal, Civil e Militar.





A solenidade também contou com a participação do vice-prefeito Célio Chapeta, do secretário de Cultura Leandro Mussi e do gerente da Empresa Municipal de Iluminação Pública (Emip), Marcelo Oliveira, todos homenageados anteriormente com o Certificado "Amigo do Forte Marechal Hermes".Presentes na cerimônia estavam o Comandante da Primeira Divisão de Exército, General de Divisão Eduardo Tavares Martins, e o ex-combatente do Exército, 3º Sargento Ademar da Costa Mancebo, além de outros oficiais do Exército, Marinha, Corpo de Bombeiros, e das Polícias Federal, Civil e Militar.

Governo participa de passagem do comando do Forte Marechal Hermes Foto: Divulgação