A polícia segue investigando o caso - Foto: Douglas Smmithy / Ilustração

A polícia segue investigando o casoFoto: Douglas Smmithy / Ilustração

Publicado 28/06/2024 14:23 | Atualizado 28/06/2024 14:24

Macaé - Um homem foi atingido por um tiro na perna na manhã desta sexta-feira (28), ao lado da praça Veríssimo de Melo, no centro de Macaé. O incidente ocorreu após o motociclista não acatar uma ordem de parada dos agentes do programa Segurança Presente e agredir um policial durante a abordagem.

De acordo com informações preliminares, o motociclista tentou fugir quando os agentes tentaram abordá-lo. Ao ser interceptado, ele resistiu e entrou em confronto físico com um dos policiais. Em resposta, o agente efetuou um disparo, atingindo a perna do homem para contê-lo.

Em nota Oficial o Segurança Presente, disse que "a guarnição do Segurança Presente foi realizar uma abordagem a um cidadão em fundada suspeita no Centro de Macaé o qual empreendeu fuga e ao ser abordado o mesmo resistiu, vindo a agredir o policial e entrar em vias de fato, momento este o policial efetuou um único disparo para conter o mesmo".

A polícia segue investigando o caso e mais informações serão divulgadas conforme a apuração dos fatos.