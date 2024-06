Discussão sobre a adoção de ônibus elétricos reflete o compromisso de Macaé com a modernização do transporte e a preservação ambiental - Foto: Divulgação

Discussão sobre a adoção de ônibus elétricos reflete o compromisso de Macaé com a modernização do transporte e a preservação ambientalFoto: Divulgação

Publicado 28/06/2024 11:29

Macaé - Macaé avançou significativamente nas discussões sobre a implementação de ônibus elétricos no transporte público da cidade. A iniciativa faz parte de um plano abrangente de modernização e sustentabilidade urbana, que visa transformar a infraestrutura de transporte da cidade em um modelo de eficiência energética e respeito ao meio ambiente.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, se reuniu com representantes da WEG, renomada empresa de equipamentos elétricos, para detalhar a infraestrutura necessária para a introdução dos veículos elétricos.



O encontro contou também com a participação do diretor da Coordenadoria de Transporte, Luiz Carlos Moreira, e do coordenador de Planejamento, Rui Paiva. “Desde 2021, estamos aprimorando o transporte público local, com a introdução de novos ônibus, reformas nos terminais e ajustes nos itinerários. Agora, buscamos alternativas que também abordem a sustentabilidade ambiental e o uso eficiente da energia”, explicou Jayme Muniz.



A discussão sobre a adoção de ônibus elétricos reflete o compromisso de Macaé com a modernização do transporte e a preservação ambiental. A parceria com a WEG é vista como um passo crucial para tornar o transporte público mais sustentável e eficiente. A adoção de ônibus elétricos não apenas reduzirá as emissões de gases poluentes, mas também proporcionará uma experiência de transporte mais silenciosa e confortável para os passageiros.



Além de contribuir para a redução da pegada de carbono da cidade, a iniciativa visa promover a conscientização sobre a importância do uso de energias limpas e renováveis. A implantação de ônibus elétricos é uma medida que se alinha com as melhores práticas globais de sustentabilidade e desenvolvimento urbano, posicionando Macaé como uma cidade inovadora e comprometida com o futuro.