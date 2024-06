Sessão de Negócios marca Dia internacional da micro e pequena empresa - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Macaé - No Dia Internacional das Micro e Pequenas Empresas, comemorado em 27 de junho, Macaé foi palco de uma Sessão de Negócios promovida pelo Sebrae, em parceria com a ACIM e com apoio da Prefeitura. O evento reuniu cerca de 50 empresas, focando na ampliação de redes de contato e na potencialização de oportunidades comerciais.



O município, que possui um arranjo produtivo com 25 mil empresas, incluindo 14 mil microempreendedores individuais, sete mil microempresas e quatro mil entre médias e grandes empresas, conforme dados do DataSebrae, foi reconhecido como o segundo melhor do Brasil para investimentos no setor de serviços pela Revista Exame. Este cenário favorável foi ressaltado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna. “O desenvolvimento econômico é uma prioridade do governo, e a colaboração com as instituições é essencial para a construção de políticas públicas responsáveis,” destacou Vianna.



Luis Felipe de Almeida Rabello, Analista do Sebrae - Regional Norte Fluminense, enfatizou a importância de eventos como este. “A sessão é uma metodologia do Sebrae para facilitar o acesso ao mercado. Ela permite que as empresas se conectem e descubram novas oportunidades de negócios,” explicou Rabello.

Frederico Barreto, presidente da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), anfitrião do evento, apontou que a Sessão de Negócios é ideal para o networking e a prospecção de clientes de diversos setores da economia local. “Este evento é organizado para criar um ambiente favorável à formação de parcerias que aumentem o potencial das empresas participantes,” afirmou Barreto.



O empresário Erismar Júnior, do setor de confecção de uniformes, compartilhou sua experiência. “Participar de um evento como este oferece inúmeras vantagens, começando pela rede de contatos que estabelecemos, além de nos proporcionar uma melhor compreensão das demandas do mercado,” concluiu Júnior.





