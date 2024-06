Vereadores de Macaé sobem tom das críticas à Enel depois de mais um problema - Foto: Ilustração

Vereadores de Macaé sobem tom das críticas à Enel depois de mais um problemaFoto: Ilustração

Publicado 28/06/2024 11:36

Macaé - Em Macaé, as discussões sobre a atuação da Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, ganharam destaque recentemente devido a problemas na execução de obras na região serrana da cidade. A empresa tem sido alvo de críticas por parte da população e das autoridades locais pela sua suposta ineficiência e falta de resposta aos pedidos relacionados ao desligamento da rede de alta tensão, essencial para a reconstrução da ponte na Bicuda Pequena.

O vereador George Jardim (PSDB) apresentou um requerimento destacando a qualidade insatisfatória do serviço prestado pela Enel e a falta de comprometimento com a comunidade. Segundo Jardim, a colocação de vigas de sustentação na “Ponte da Cadeia” foi cancelada porque a empresa não atendeu aos pedidos de desligamento da rede elétrica, enviados tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. “Lutamos tanto por essa ponte, fruto de uma emenda impositiva, e agora essa conquista está ameaçada por falta de compromisso da concessionária com a população”, lamentou.

Jardim, que reside na região serrana, criticou severamente a postura dos representantes da Enel, que, segundo ele, ignoraram os ofícios enviados pelas autoridades municipais. “A Enel atrapalha o desenvolvimento de Macaé e da região serrana ao impedir que a obra da ponte seja finalizada”, afirmou.

Além disso, ele destacou que a empresa responsável pela obra da ponte já estava preparada para o transporte das vigas, mas teve que cancelar a operação devido ao risco oferecido pela rede de alta tensão. No último sábado, 22, o prefeito Welberth Rezende (CIDADANIA) divulgou um vídeo em suas redes sociais, reforçando a importância da ponte para os moradores locais, especialmente em termos de segurança e acesso ao transporte público.

Um novo pedido de desligamento foi feito para o sábado, 29, das 7h às 17h, pois são necessários dois dias para concluir essa etapa das obras. Tanto o Legislativo quanto o Executivo aguardavam resposta da Enel até esta quarta-feira, 26.

A situação é agravada por outras críticas ao serviço da Enel na cidade. O vereador Tico Jardim (CIDADANIA) mencionou problemas causados pelas podas realizadas pela empresa, enquanto Amaro Luiz (PV) destacou um incidente perigoso envolvendo um fio de alta tensão que se rompeu e permaneceu energizado próximo a uma escola.

Essas situações demonstram a insatisfação generalizada com a concessionária, que, apesar de alegar prejuízos, manifestou interesse em renovar o contrato de concessão dos serviços de energia elétrica. “Descobrimos que a agência reguladora (Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL) não fiscaliza o contrato com a concessionária. Então, fizemos várias reuniões com representantes da Enel, que alegaram prejuízo, mas reafirmaram o interesse em renovar o contrato”, ressaltou o presidente da Câmara, Cesinha (CIDADANIA).