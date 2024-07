Publicado 30/06/2024 20:41

O friozinho e a agitação fizeram parte deste domingo (30), na 4ª Etapa do Campeonato Carioca Off Road de Automodelismo 2024. A programação foi realizada na pista da Linha Verde, que fica ao lado da BRK Ambiental e passou há 15 dias por uma reforma realizada pela Prefeitura de Macaé. A competição contou com 25 participantes, que representaram o Rio de Janeiro, Espírito Santo , São Paulo,Minas Gerais, além de praticantes da cidade de Macaé. Quatro categorias disputaram as premiações: Open (iniciantes); Buggy EP (carros elétricos), Truggy (caminhões) e Buggy GP (motor à combustão).

Macaé será sede da última fase do Campeonato, prevista para o dia 6 de outubro. Já a quinta etapa será no mês de julho em Nova Iguaçu. Neste sábado (28) foi realizado treino, todavia o dia mais esperado foi este domingo , que contou com as equipes acompanhadas por familiares e amigos. A programação contou com o apoio da Prefeitura de Macaé, por meio das secretarias de Turismo , Serviços Públicos e Obras.

A pista atraiu pessoas de diversas cidades. Entre eles estava Renan Paulo Macedo , que fez questão de participar pela primeira vez. “ Trabalho embarcado, sou de Muriaé e resolvi me integrar ao campeonato. Estou maravilhado com o esporte . Há dois meses comprei tudo que precisava para participar da competição e hoje em Macaé faço questão de parabenizar aos organizadores e à prefeitura. Gostei bastante”, contou.

A 4ª Etapa do Campeonato também recebeu veteranos como Walid Ejje, que tem uma trajetória marcada por conquistas . Ele foi campeão e vice-campeão brasileiro do campeonato e também já foi tricampeão paulista. “ Me dediquei ao automodelismo entre os anos de 2022 a 2012, mas tive que interromper e agora voltei ao hobbie. Estou feliz de estar em Macaé. Saí de Teresópolis e faço questão de participar deste campeonato. Somos muito bem recebidos e gosto de Macaé”, pontuou.

Macaé tem atualmente 15 pilotos participando da corrida, comprovando grande interesse local por esta modalidade esportiva. Além de praticantes, o Campeonato também agita os apreciadores de outras cidades. Entre eles estava o esportista Lenno Sobral. " Gosto muito de automodelismo e fico admirado com este hobbie que une gerações. Práticas esportivas, como estas, devem sempre ser valorizadas", falou o morador de Cabo Frio.

A estrutura para receber a 4ª etapa do campeonato foi toda montada pela Prefeitura de Macaé, que disponibilizou a reforma da pista,tendas para consumo de alimentos e bebidas, capinha, caminhão pipa, banheiros químicos e melhoria da estrutura.

O organizador da competição, Rannierry Calmon Barcelos, tricampeão macaense de automodelismo, elogiou a etapa. “A competição é um sucesso, e desde já agradecemos o importante apoio que a prefeitura vem oferecendo ao evento. Tivemos chuva, mas como parou , a competição aconteceu . Agradecemos à prefeitura, que viabilizou a infraestrutura ideal que possibilita a realização da corrida com total segurança e comodidade”, disse..

Vale lembrar, que no Estado do Rio de Janeiro, Macaé e Nova Iguaçu contam com pistas ativas para a prática do esporte.Para o Secretário de Turismo, Léo Anderson, eventos como estes são importantes, pois têm cunho turístico. “Com certeza, o Campeonato Carioca- 2024 de Automodelismo movimenta o turismo, a hotelaria, e contribui com a economia de nossa cidade. Eventos, como estes, são importantes, pois atraem praticantes e familiares”, pontuou.