As inscrições para os três primeiros cursos podem ser feita na Secretaria de Políticas para as Mulheres, na Imbetiba - Foto: Ilustração

As inscrições para os três primeiros cursos podem ser feita na Secretaria de Políticas para as Mulheres, na ImbetibaFoto: Ilustração

Publicado 01/07/2024 23:16

Macaé - A Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou no último sábado (29) edital para o programa Qualifica Mulher, que oferta vagas em cursos de qualificação profissional oferecidos por meio de contratação da instituição Firjan/SENAI. Ao longo do ano serão seis cursos: Assistente de Controle de Qualidade; Pintura Industrial Rolo e Trincha; Fotografia Digital com Smartphone; Caldeireiro Montador; Criação de Vídeo para Mídias Sociais; Soldador de Aço Carbono.

Podem se inscrever mulheres com idade a partir de 18 anos e escolaridade mínima referente ao 5° ano do Ensino Fundamental. Haverá prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica, bem como para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que comprovem através de Registro de Ocorrência Policial ou Medida Protetiva de Urgência ocorridos a partir de 2021 em diante, e que contem com renda formal atual de até três salários mínimos.

As inscrições para os três primeiros cursos acontecem nos dias 08 e 09 de julho, das 10h às 15h, na Secretaria de Políticas para as Mulheres, localizada na Rua Dr. Luiz Bellegard, 139, Imbetiba. Os demais cursos as inscrições acontecem nos dias 10, 11 e 12, conforme descrito no edital, disponível no site da Prefeitura Municipal de Macaé.

Serão ofertadas 25 vagas para cada curso, realizado presencialmente nas dependências do SENAI. Apenas o curso para Soldador de Aço Carbono terá 24 vagas disponíveis. Todos os documentos exigidos e demais informações estão disponíveis no edital.

A secretária de Políticas para as Mulheres, Sheila Juvêncio, ressaltou a importância desta conquista para o município: “Trabalhei por dez anos na área offshore de Macaé. E mesmo que a prioridade dos meus pais, que não tiveram o ensino médio completo, fosse de ver os filhos encaminhados no mercado de trabalho, eu só tive condições de pagar meu próprio curso em 2011, quase com 30 anos. Poder fazer parte de uma gestão que sabe que qualificação profissional muda trajetórias é incrível”, afirmou.

Ela destacou ainda que o programa Qualifica Mulher tem como objetivo o enfrentamento à desigualdade de gênero no mercado de trabalho e o fortalecimento da autonomia da mulher, considerando que a dependência econômica é um dos maiores fatores para que esta permaneça em relações violentas.

“Ter uma pasta totalmente participativa e atenta ao desenvolvimento pessoal e profissional de uma mulher salva vidas. Porque na nossa realidade ter qualificação é um grande passo para o trabalho remunerado. Esses cursos não vão só qualificar meninas e mulheres, podem auxiliar para que muitas quebrem o ciclo de violência e se tornem financeiramente independentes”, finaliza.