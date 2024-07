Prefeitura entrega duas novas mega bombas do Centro de Operações da Télio Barreto - Foto: Rui Porto Filho

Prefeitura entrega duas novas mega bombas do Centro de Operações da Télio BarretoFoto: Rui Porto Filho

Publicado 01/07/2024 23:10 | Atualizado 01/07/2024 23:10

Macaé - Duas novas mega bombas foram entregues no Centro de Operações Doutor Télio Barreto, uma elevatória de drenagem pluvial, em Macaé, nesta segunda-feira (1º de julho). A medida fortaleceu a vazão da elevatória, dobrando sua capacidade e marcando um avanço significativo nas obras de macrodrenagem na cidade.



O sistema de bombeamento incluiu a instalação de quatro bombas, aumentando a capacidade de vazão das águas das chuvas para 22 mil litros por segundo. Esse projeto beneficiou moradores dos bairros Riviera Fluminense, Novo Horizonte, Jardim Mariana, Campo D’Oeste, Praia Campista, Sol e Mar, Visconde de Araújo, Centro e Imbetiba. As duas primeiras bombas foram instaladas no ano anterior.



Macaé liderou o estado em investimentos em drenagem, um fato destacado pelo prefeito Welberth Rezende. "Esse trabalho impactou diretamente a qualidade de vida da população, especialmente durante períodos de chuvas intensas. O Centro de Operações foi remodelado, atendendo a altos padrões de segurança e automação, com sensores e sistemas que monitoram o nível do rio e acionam automaticamente as bombas", explicou.

Prefeitura entrega duas novas mega bombas do Centro de Operações da Télio Barreto Foto: Rui Porto Filho

O Secretário de Infraestrutura, Santiago Borges, informou que o Centro de Controle de Operações ficou totalmente automatizado e informatizado, operando 24 horas por dia. "Todo o sistema estava preparado para grandes chuvas, com novas linhas de recalque prontas e operantes, utilizando tubos de 1,4 metro de diâmetro em polietileno de alta densidade", detalhou.



Os canais de macrodrenagem que conduzem a água até a elevatória estavam em fase final de conclusão. A previsão é de que a obra termine em março do próximo ano, finalizando o sistema de macrodrenagem de uma das bacias mais importantes de Macaé. A cerimônia de inauguração contou com a presença do vice-prefeito, Célio Chapeta, além de secretários municipais e vereadores.



Prefeitura entrega duas novas mega bombas do Centro de Operações da Télio Barreto Foto: Rui Porto Filho





O Secretário de Infraestrutura, Santiago Borges, informou que o Centro de Controle de Operações ficou totalmente automatizado e informatizado, operando 24 horas por dia. "Todo o sistema estava preparado para grandes chuvas, com novas linhas de recalque prontas e operantes, utilizando tubos de 1,4 metro de diâmetro em polietileno de alta densidade", detalhou.Os canais de macrodrenagem que conduzem a água até a elevatória estavam em fase final de conclusão. A previsão é de que a obra termine em março do próximo ano, finalizando o sistema de macrodrenagem de uma das bacias mais importantes de Macaé. A cerimônia de inauguração contou com a presença do vice-prefeito, Célio Chapeta, além de secretários municipais e vereadores.