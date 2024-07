A passagem do veículo ocorre, sempre, às 5h e 18h e vai passar por 10 bairro - Foto: Ilustração

A passagem do veículo ocorre, sempre, às 5h e 18h e vai passar por 10 bairroFoto: Ilustração

Publicado 01/07/2024 22:57

Macaé - A semana iniciou com uma forte mobilização contra o mosquito Aedes aegypti em Macaé. Entre segunda-feira (1º) e sexta-feira (5), o carro fumacê vai passar por diversos bairros da cidade com o objetivo de eliminar o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Os moradores estão sendo orientados a manter portas e janelas abertas durante a aplicação do inseticida, além de cobrir gaiolas, aquários e alimentos para garantir a eficácia do fumacê. As passagens do veículo ocorreram sempre às 5h e às 18h, abrangendo os bairros Morro de São Jorge, Barramares, Novo Botafogo, Verdes Mares, Ajuda de Baixo, Miramar, Novo Eldorado, Parque Atlântico, Jardim Franco e São José do Barreto.

Nesta segunda-feira (1), o carro fumacê percorreu o Morro de São Jorge e Barramares. Na terça-feira, será a vez de Novo Botafogo e Verdes Mares. Quarta-feira, Ajuda de Baixo e Miramar recebem a aplicação. Na quinta-feira, Novo Eldorado e Parque Atlântico serão os bairros atendidos. Por fim, na sexta-feira, Jardim Franco e São José do Barreto encerram a semana de combate ao mosquito.

Essa ação foi fundamental para reduzir a população do Aedes aegypti e prevenir surtos das doenças por ele transmitidas. A Secretaria de Saúde reforçou a importância da colaboração da população para manter a cidade segura.