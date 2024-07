Leonardo Boff será um dois palestrantes - Foto: Ilustração

Leonardo Boff será um dois palestrantesFoto: Ilustração

Publicado 01/07/2024 23:28 | Atualizado 01/07/2024 23:30

Macaé - Petroleiros e petroleiras do Norte Fluminense se reunirão de 2 a 4 de julho, na sede do Sindipetro-NF em Macaé, para a 20ª edição do Congrenf (Congresso dos Petroleiros do Norte Fluminense). Este ano, o evento terá como tema “Bacia de Campos: O Futuro do Setor de Petróleo, a Luta dos Trabalhadores e a Defesa da Soberania” e comemorará os 28 anos de fundação do sindicato.

O Congrenf contará com participações ilustres da política nacional e do setor petrolífero, incluindo Leonardo Boff, teólogo, escritor, filósofo e professor universitário; Renato Simões, secretário nacional de Participação Social; e Guilherme Estrella, ex-diretor de Exploração e Produção da Petrobras, que iniciarão o evento na terça-feira, 2 de julho. No dia 3 de julho, a programação seguirá com Delúbio Soares, sindicalista e ex-tesoureiro do PT e da CUT, que destacará a importância do movimento sindical na defesa dos direitos dos trabalhadores, e Rosangela Buzanelli, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras, que apresentará uma análise atual das questões que afetam os funcionários da estatal.

Para celebrar os 28 anos de fundação do Sindipetro-NF, haverá uma festa na sede do sindicato em Macaé no primeiro dia do evento. A celebração contará com a participação especial do sambista Biguá, proporcionando um momento de confraternização animado com muito samba. Para participar do 20º Congrenf, será necessário ser delegado eleito pela categoria ou observador. As assembleias para escolha de delegados já terminaram no dia 26 de junho.

Confira a programação:

Dia 02/07:

Às 14h, haverá a chegada da delegação e credenciamento. Às 16h, leitura e aprovação do regimento interno. Às 16h30, um briefing com vídeos institucionais, falas e agradecimentos às instituições parceiras. Às 17h, ocorrerá a Mesa 1, com a abertura política e análise da conjuntura política com Renato Simões, Leonardo Boff, Guilherme Estrella e Delúbio Soares, mediada por Sérgio Borges e Bárbara Bezerra. Às 20h30, haverá a festa de 28 anos do Sindipetro-NF com samba e jantar.

Dia 03/07:

Às 8h30, haverá uma mística com MST. Às 9h, ocorrerá a Mesa 2, discutindo caminhos para o futuro, fortalecendo os petroleiros e o Brasil, com Delúbio Soares, Leonardo Boff e Rosangela Buzanelli, mediada por Johnny Souza e Giovana Soares. Às 11h, será servido o almoço. Às 13h30, haverá a Mesa 3, apresentando um diagnóstico de exploração e produção da Bacia de Campos, com Francismar Ferreira, Carlos Takashi e Eliana Felix, mediada por Leide Morgado e Eliane Carvalho. Às 15h30, haverá um coffee break. Às 16h, acontecerá a discussão dos grupos de trabalho sobre Acordo de Parada Nacional, Plano de Cargos, PLR / PPP, Petros e AMS. Às 19h30, será servido o jantar.

Dia 04/07:

Às 8h30, será realizada a finalização dos grupos, propostas, teses e moções. Às 11h30, ocorrerá a apresentação e aprovação da chapa para o PlenaFUP (Plenária Nacional da Federação Única dos Petroleiros) 2024. Às 12h30, será realizado o encerramento do evento.