A terceira edição do evento acontece nos dias 11, 12 e 13 de julho, no Beco das Artes - Foto: Ilustração

Publicado 03/07/2024 12:30 | Atualizado 03/07/2024 12:53

Macaé - Macaé se prepara para um evento musical de destaque: a terceira edição do Festival Internacional de Jazz & Blues, que ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de julho, na Rua Beco das Artes. Comemorando os 211 anos da cidade, o festival reafirma Macaé como um importante centro cultural, oferecendo ao público uma imersão em ritmos variados como Jazz, Blues, Soul e Bossa Nova. A programação gratuita contará com apresentações de artistas renomados, tanto nacionais quanto internacionais, proporcionando uma experiência musical única.



A abertura oficial será na quinta-feira (11), às 17h, com a DJ Jéssica Ribeiro. Às 20h30, a cantora Kynnie subirá ao palco com seu repertório de R&B, Soul e Blues. A noite continuará com a performance de Bidu Sous às 22h30, uma figura proeminente do blues brasileiro. Na sexta-feira (12), o público poderá desfrutar das apresentações de Ana Clemesha, que encanta com sua voz poderosa e emotiva, e do icônico bluesman americano Lil Jimmy Reed, acompanhado pela Bruno Marques Band, a partir das 21h.

Bidu Sous é a segunda atração da noite de quinta-feira (11), no Beco das Artes. Foto: Ilustração

O sábado (13) iniciará mais cedo, às 15h, com a cantora Indiana Nomma se apresentando às 21h, seguida pelo guitarrista Fred Sunwalk, conhecido por suas notáveis performances de blues.



Além das atrações musicais, o festival integra ações socioculturais e de sustentabilidade. Em colaboração com a Empresa Ecológika e o movimento Juventude Lixo Zero, o evento promoverá a conscientização ambiental através da gestão correta de resíduos. Também foram designadas áreas específicas para pessoas com deficiência (PcD), assegurando uma experiência inclusiva e acessível a todos os participantes. Este enfoque reflete o compromisso do festival com a sustentabilidade e a responsabilidade social, beneficiando a comunidade local e promovendo um futuro mais verde.



Organizado pela AWT Produções, com apoio cultural da Usina de Fomento Musical, o festival promete ser um ponto alto no calendário cultural de Macaé. Para mais informações, siga o perfil oficial no Instagram @festjazzbluesmacae.

O lendário bluesman Lil Jimmy Reed, diretamente dos EUA sobe ao palco do festival na sexta-feira (12) Foto: Ilustração