Drenagem e pavimentação na Estrada do Sana prosseguem em ritmo aceleradoFoto: Divulgação

Publicado 03/07/2024 13:01

Macaé - As obras de drenagem e pavimentação da estrada do Sana estão progredindo rapidamente, trazendo significativas melhorias para a infraestrutura local. O projeto, que visa alargar a via desde a Barra do Sana até o Arraial do Sana, inclui um compromisso ambiental importante: o plantio de mais de 500 espécies nativas na Área de Proteção Ambiental (APA) do Sana, uma compensação que é cinco vezes maior do que a vegetação suprimida durante as obras.

O projeto abrange diferentes trechos: do Portal do Sana ao Arraial do Sana, em uma extensão de 6,59 quilômetros; do Arraial do Sana à Cabeceira do Sana, totalizando 6,36 quilômetros; e no trecho do Arraial, com 1,39 quilômetros, onde ocorrerá a recuperação da pavimentação existente.

A primeira etapa das obras está programada para ser concluída no segundo semestre deste ano. Nesta fase, estão sendo realizados dois trechos de alargamento de cerca de cem metros cada, com a instalação de 88 estacas. A estrutura envolve fundações com estacas raiz de 500mm de diâmetro e profundidade estimada de 20 metros, projetadas para suportar esforços de tração e compressão. A construção é dimensionada para suportar a carga de um trem tipo TR45 e será composta por vigas e lajes que emergem dos blocos de fundação.

Para quaisquer dúvidas sobre a obra, a empresa responsável oferece um canal de comunicação através do WhatsApp, pelo número (22) 98140-2132, proporcionando assistência social e informações detalhadas sobre o andamento do projeto.