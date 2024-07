Encontro ressaltou a importância do RIO+AGRO como plataforma para anunciar ao mundo essa "revolução verde" - Foto: Divulgação

Publicado 03/07/2024 18:36

Macaé - Nesta terça-feira (2), Macaé recebeu o presidente e executivos do RIO+AGRO - Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável. Carlos Favoreto, presidente do evento, esteve acompanhado de outros representantes do RIO+AGRO para uma reunião com o prefeito Welberth Rezende, o vice-prefeito Célio Chapeta, os secretários municipais Dudu Jardim (Agroeconomia) e Rodrigo Viana (Desenvolvimento Econômico), além de Hudson Jaber, presidente da APRORRIO, e outros diretores da associação.

Durante a visita, o grupo conheceu fazendas locais, observando de perto as plantações de soja que estão se expandindo no Norte Fluminense. Essa região, antes conhecida pela produção de cana-de-açúcar, agora se destaca pela fruticultura e mostra grande potencial para o cultivo de grãos como milho e soja. Estima-se que 300 mil hectares da região apresentem condições ideais de clima e solo para essas culturas. Com a recente autorização para o cultivo de soja no Rio de Janeiro, as perspectivas para o desenvolvimento sustentável da área são promissoras.

O encontro ressaltou a importância do RIO+AGRO como plataforma para anunciar ao mundo essa "revolução verde". O evento contará com mais de 50 palestrantes nacionais e internacionais, autoridades e líderes do setor, tanto do Brasil quanto do exterior. Favoreto destacou que o fórum tem o potencial de "impulsionar o agronegócio no estado do Rio de Janeiro". Hudson Jaber compartilhou essa visão, acreditando que a projeção internacional do RIO+AGRO colocará o agronegócio fluminense em destaque, atraindo mais produtores e consolidando a reputação de qualidade do estado.

O RIO+AGRO acontecerá entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca. Cada dia do evento será concluído com um show de um grande nome da música nacional, celebrando as conquistas do setor agro. Para mais informações ou para inscrições, consulte o site oficial do evento.