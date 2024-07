Governador Cláudio Castro e prefeito Wellberth Rezende inspecionam o andamento da obra de duplicação da Ponte da Barra, em Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 05/07/2024 12:34

Macaé - Após anos de expectativas, a duplicação da Ponte Ivan Mundim, popularmente conhecida como Ponte da Barra, está prestes a ser concluída. Nesta sexta-feira (5), o governador Cláudio Castro esteve em Macaé para acompanhar o progresso da obra, realizada em colaboração com a prefeitura e prevista para ser finalizada em agosto.

Durante a visita, o governador destacou a importância da parceria com o prefeito Wellberth Rezende, ressaltando que a obra está 90% concluída, conforme o último boletim divulgado. “A união entre o governo do Estado e a prefeitura garante a Macaé uma infraestrutura que acompanha o desenvolvimento da cidade. Na próxima semana, entraremos em uma nova fase com a instalação de um novo vão superior na ponte”, afirmou Castro.

O prefeito Wellberth Rezende também celebrou a colaboração entre os entes governamentais. “A parceria com o Estado assegura a Macaé a realização de um projeto fundamental para o nosso crescimento. A duplicação da Ponte já é uma realidade em nosso horizonte”, declarou.

A visita às obras foi acompanhada pelo deputado estadual Chico Machado, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacelar, e o Secretário Estadual das Cidades, Douglas Ruas.

A finalização da duplicação da Ponte da Barra é crucial para melhorar o tráfego de veículos em Macaé, uma cidade que se destaca como um polo econômico na região, especialmente devido à sua forte indústria de óleo e gás. A ponte é uma via de acesso fundamental para trabalhadores, turistas e transportes de mercadorias, e sua duplicação promete aliviar os congestionamentos, reduzir o tempo de deslocamento e aumentar a segurança no trânsito.

Além disso, a obra é vista como um passo importante para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura urbana de Macaé, uma vez que facilita a mobilidade e contribui para o crescimento econômico da cidade. “A conclusão desta obra não só melhora a qualidade de vida dos cidadãos macaenses como também fortalece a posição de Macaé como um hub econômico vital para o estado do Rio de Janeiro”, destacou o governador Cláudio Castro.