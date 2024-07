Educação inicia entrega de tablets nas escolas - Foto: Divulgação

Educação inicia entrega de tablets nas escolasFoto: Divulgação

Publicado 04/07/2024 13:47 | Atualizado 04/07/2024 13:48

Macaé - O primeiro lote de tablets começou a ser distribuído nas escolas da rede pública municipal de Macaé. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, adquiriu 15 mil equipamentos, iniciando a entrega em cinco unidades de ensino, totalizando 725 dispositivos distribuídos na primeira semana. Todas as escolas serão contempladas conforme o cronograma estabelecido.

Segundo o secretário de Educação, Robério Fernandes, as 106 escolas da rede receberão os tablets. A iniciativa busca integrar a tecnologia como ferramenta pedagógica para professores e alunos utilizarem dentro das instituições. "Além das lousas interativas que já atendem todas as escolas, agora a comunidade escolar conta com mais esse investimento em tecnologia, que tornará as aulas mais atrativas e interativas", destaca Robério.

As escolas que já receberam os tablets são: Escola Municipal Olga Benário Prestes (140); Escola Municipal Zelita Rocha (210); Escola Municipal de Educação Infantil Lia Kopp (45); Colégio Municipal Eraldo Mussi (120); e Escola Municipalizada Leonel de Moura Brizola (210).

Com planejamento, a Secretaria de Educação já alcança 21% do índice constitucional de 25% de investimento na educação pública no primeiro semestre. Com a expectativa de mais seis meses de aulas, novos investimentos, incluindo sete novas escolas e mobiliários, ainda estão por vir. Em 2024, a previsão é superar a marca de 30% em investimentos, reafirmando a educação como prioridade governamental.

Para otimizar o uso dos tablets, as escolas desenvolverão estratégias que promovam a autonomia e protagonismo dos estudantes, orientação aos estudos, aprimoramento da interação pedagógica e acompanhamento educativo.

A diretora da Escola Municipal Eraldo Mussi, Adelina de Jesus Ribeiro, acredita que os tablets contribuirão significativamente para o desenvolvimento pedagógico dos 493 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. "O uso de novas tecnologias é essencial, especialmente em comunidades com diversas famílias em situação de vulnerabilidade social, na educação atual", ressalta a diretora.

A Secretaria Municipal de Educação também elaborou um manual de utilização dos tablets, entregue junto com os aparelhos, para auxiliar professores e alunos no uso adequado e eficiente dos dispositivos, promovendo um ambiente de aprendizado produtivo e seguro.

"O avanço da tecnologia oferece melhorias notáveis, possibilitando uma comunicação rápida e eficiente, além da transmissão imediata de informações e execução de múltiplas tarefas simultaneamente. No contexto educacional, esses avanços são particularmente benéficos, permitindo aos estudantes aprender de forma flexível, a qualquer hora e em qualquer lugar", acrescenta o secretário.

Todo o processo de aquisição e distribuição dos tablets foi apoiado pela Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia, responsável pela infraestrutura de TI e Telecomunicações no município.