ação resultou na apreensão do menor e das substâncias entorpecentes. Foto: Divulgação

Publicado 04/07/2024 13:59

Macaé - Durante patrulhamento na Rua D, número 53, no Parque Aeroporto em Macaé, a polícia apreendeu um adolescente envolvido no tráfico de drogas. O jovem, chamou a atenção dos policiais ao demonstrar nervosismo com a aproximação da guarnição.

Ao ser abordado, ele admitiu ser o proprietário de nove tabletes de maconha que seriam vendidos no local. Ele é associado à facção criminosa Comando Vermelho (CV). A ação resultou na apreensão do menor e das substâncias entorpecentes.