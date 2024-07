Marco Aurélio Fonseca, destaca a importância de gerar impacto positivo com a criação de valor econômico e social sustentável nas comunidades - Foto: Divulgação

Publicado 04/07/2024 14:31

Macaé - No próximo sábado, dia 6 de julho, a Foresea realizará uma ação solidária na Lagoa de Imboassica, em Macaé, reunindo colaboradores e seus familiares. O objetivo é apoiar o Centro Municipal de Atenção à Infância e à Adolescência (CEMAIA) e a cooperativa MacaEco, dedicada à coleta e reciclagem de resíduos.

Durante o evento, estão previstas doações de itens de higiene, atividades recreativas e interações com as crianças e adolescentes do CEMAIA, incluindo música, arte e um piquenique. Além disso, será realizado um mutirão para pintura e decoração de sete carroças ecológicas, adquiridas pela Foresea e que serão doadas à MacaEco.

"Através dessas ações de voluntariado, buscamos não apenas gerar impacto positivo econômico e social de forma sustentável, mas também promover a inclusão e a educação vivencial nas comunidades onde estamos presentes", ressaltou Marco Aurélio Fonseca, Vice-presidente de Sustentabilidade da Foresea.

O evento, idealizado em parceria com a Transforma.aí, consultoria especializada em desenvolvimento e gestão de investimentos sociais privados, marca a segunda iniciativa voluntária do Programa Foresea Socioambiental, que planeja investir R$ 1 milhão até o final do ano em ações voltadas para Economia Verde e Educação Integral em Macaé.