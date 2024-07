O atendimento será destinado para os pacientes devidamente cadastrados e chamados pela equipe de Regulação, Controle e Avaliação - Foto: Ilustração

Publicado 05/07/2024 12:46 | Atualizado 05/07/2024 12:47

Macaé - Neste sábado (6), o Centro de Especialidades Médicas Dona Alba receberá mais uma edição do "Sábado com Mais Saúde", das 8h às 12h. A iniciativa também será realizada no Hospital Público Municipal da Serra (HPMS), localizado no Trapiche, e no Pronto Socorro do Aeroporto. O mutirão de atendimentos é direcionado aos pacientes previamente cadastrados e convocados pela equipe de Regulação, Controle e Avaliação, com o objetivo de eliminar a fila de espera.

Os pacientes contatados via telefone devem comparecer munidos de documentos pessoais, pedidos médicos e exames, se houver. No Centro Dona Alba e no Pronto Socorro do Aeroporto, serão oferecidas consultas com otorrinolaringologistas, dermatologistas, endocrinologistas, além de exames de ultrassonografia transvaginal e ecocardiograma. No Hospital da Serra, os atendimentos serão focados em cirurgias de hérnia.

Natália Antunes, secretária Adjunta de Atenção Básica, enfatiza o sucesso do programa "Sábado com Mais Saúde", que está sendo reativado devido à alta demanda. “Nossa meta é aumentar os atendimentos. A edição no Dona Alba não tem prazo para terminar. Iniciamos em fevereiro com atendimentos aos sábados e posteriormente incluímos atendimentos noturnos no mesmo centro, o que também foi muito bem recebido. Conseguimos zerar a fila de espera para as especialidades de ortopedia e cardiologia", afirmou Natália.

O "Sábado com Saúde" e o mutirão noturno foram estratégias desenvolvidas pela Atenção Básica para acelerar e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

O Centro de Especialidades Médicas Dona Alba está localizado na Rua Governador Roberto Silveira, 108, no Centro de Macaé. O Hospital Público Municipal da Serra (HPMS) fica na Avenida João - Alameda Manoel Pereira Carneiro da Silva, s/n, Trapiche, e o Pronto Socorro do Aeroporto está situado na Rua Curunhango, 46.

