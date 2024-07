Agentes do 32º BPM apreendem grande quantidade de drogas e materiais usados no preparo de entorpecentes durante operação no bairro Brasília - Foto: Divulgação

Publicado 06/07/2024 14:15

Macaé - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) desativaram um laboratório de cocaína no bairro Brasília, em Macaé, e apreenderam uma significativa quantidade de drogas. A operação culminou na prisão de cinco indivíduos e na apreensão de cerca de 4 kg de cocaína, 2.550 papelotes da substância, além de diversos materiais para embalagem, totalizando um prejuízo de mais de R$400 mil para o tráfico local.



A ação conjunta do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi desencadeada após receberem informações sobre a atividade criminosa de membros da facção ADA (Amigos dos Amigos) que estavam processando entorpecentes em um apartamento no bairro. Ao chegarem ao endereço, os policiais notaram que alguns suspeitos tentaram fugir, mas foram rapidamente contidos.

Durante a varredura, os policiais localizaram o apartamento onde a droga estava sendo preparada. No interior do imóvel, encontraram uma vasta quantidade de drogas espalhadas pelos cômodos, além de balanças de precisão, cadernos de anotações e telefones celulares usados para a atividade criminosa.



Os cinco suspeitos foram detidos em flagrante e levados para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP). Posteriormente, foram encaminhados à 128ª DP de Rio das Ostras, que atuava como Central de Flagrantes do dia, onde permaneceram à disposição da Justiça.







