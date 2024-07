'1ª Feira de Artesanato do Polo de Macaé' terá programação cultural gratuita - Foto: Ilustração

'1ª Feira de Artesanato do Polo de Macaé' terá programação cultural gratuitaFoto: Ilustração

Publicado 05/07/2024 13:39

Macaé - A 1ª Feira de Artesanato do Polo de Macaé terá início nesta sexta-feira (5) e se estenderá até domingo (7), no Beco das Artes, Lagoa de Imboassica. A feira, promovida pela associação de artesãos Polo de Artesanato de Macaé com o apoio da Prefeitura, foi premiada pelo edital estadual 'Mãos Criativas' da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ), através da Lei Paulo Gustavo de incentivo cultural.

O evento contará com 58 estandes padronizados exibindo artigos artesanais produzidos em aproximadamente 20 técnicas diferentes. Participarão mais de 60 artesãos, e a programação incluirá palestras, oficinas, apresentações musicais, gastronomia artesanal e atividades para Pessoas com Deficiências (PcD).

Nos estandes, os visitantes encontrarão peças decorativas feitas com materiais recicláveis, madeira de reflorestamento, fibra de bananeira, souvenires de Macaé, moda praia, moda pet, artigos para o lar e religiosos. Também estarão à disposição acessórios femininos e masculinos feitos de prata, aço, pedras naturais, sementes, penas e escamas de peixes, além de artigos em crochê, tricô e macramê; bonecas, pinturas realistas, quadros, mosaicos e costura criativa.

A programação será acessível ao público com áudio disponível via QR Code, intérprete de Libras em todas as palestras e profissional auxiliar de PcD presente durante todo o evento. Juliana Fonseca, presidente da Associação Polo Artesanato de Macaé, destacou o caráter inclusivo da feira.

"Será um evento acessível, até mesmo para os pets, pois somos 'pet friendly'. Faremos a distribuição gratuita de 200 colares de autismo e girassol durante a palestra de Marina Frouche sobre ‘Acomodação sensorial na vida do autista’. Esta iniciativa faz parte do nosso projeto da Lei Paulo Gustavo. Sentimos a necessidade de abordar este tema, pois temos artesãs com deficiências ocultas, autistas e mães de autistas em nossa associação. Em maio, oferecemos oficinas de pintura e biscuit na Ong de Autismo Juan Gabriel e aprendemos muito com eles", relatou Juliana.

As inscrições para as oficinas poderão ser feitas durante o evento e são abertas a pessoas com idades a partir de 10 anos, sendo necessário acompanhamento de um responsável para menores de 18 anos. Na sexta-feira (5), às 16h, haverá a palestra ‘Tendências dos produtos artesanais’ com a mestre artesã Lina de Melo e, às 18h30, uma apresentação da cantora Nanny Sanfer.

No sábado, às 10h, ocorrerá a palestra ‘A sustentabilidade e o artesanato’ com Lina de Melo; às 14h, a oficina ‘Aprendendo biscuit’ com Jaqueline Oliveira; às 15h30, a oficina ‘Chaveiro boneca de pano em retalhos de tecido’ com Ana Lúcia Pereira, e, às 16h30, um show de Ricardo Badaró.

No domingo (7), as atividades começarão às 10h com a palestra ‘Apresentação de produtos e empreendedorismo artesanal’ com Lina de Melo e, às 14h, será realizada a oficina ‘Pintura em vaso de cerâmica’ com Vanessa Cristina Ramos. Às 15h, haverá a palestra ‘Acomodação sensorial na vida do autista’ com a Neuropsicopedagoga, Marina Frouche, e, às 16h, brincadeiras circenses para crianças com o Circo Pernas pro Ar encerrarão a programação.

Visitantes exploram estandes na 1ª Feira de Artesanato do Polo de Macaé, onde a diversidade cultural e a inclusão são destaques