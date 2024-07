A equipe Sub-16 do Vasco da Gama embarca rumo a Macaé para competir na Brasil Soccer Cup, com estreia marcada contra o Palmeiras - Foto: Divulgação

A equipe Sub-16 do Vasco da Gama embarca rumo a Macaé para competir na Brasil Soccer Cup, com estreia marcada contra o PalmeirasFoto: Divulgação

Publicado 06/07/2024 14:47 | Atualizado 06/07/2024 14:47

Macaé - A equipe Sub-16 do Vasco da Gama partiu na tarde desta sexta-feira (5) para Macaé, onde irá competir na Brasil Soccer Cup. O torneio, que inicia neste sábado (6) e se estende até o dia 13, reúne 32 equipes, organizadas em oito grupos, com os dois melhores de cada grupo avançando para as oitavas de final.

O Vasco da Gama está alocado no Grupo F, que tem sede em São João da Barra. Junto com a equipe cruzmaltina, o grupo inclui Palmeiras, Magé City e São João da Barra. O Vasco estreia contra o Palmeiras, neste sábado, às 17h.