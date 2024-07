Luan Gomes da Silva, acusado de diversos crimes e de incendiar um veículo da Sumicity, é preso por agentes do 32º BPM em Macaé - Foto: Reprodução Vídeo

Publicado 06/07/2024 14:34

Macaé - Nesta sexta-feira (5), agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prenderam um dos envolvidos no incêndio de um veículo da empresa de internet Sumicity, ocorrido no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, no final de janeiro deste ano. A prisão de Luan Gomes da Silva, que já era procurado pela Justiça, aconteceu no mesmo bairro onde o crime foi cometido.

Luan Gomes da Silva, que possui um mandado de prisão em aberto, foi detido após ser flagrado em atitude suspeita junto a outros dois homens. Ao ser abordado, ele tentou fugir e entrou em confronto físico com os policiais.

Acusado de vários crimes e com mais de 33 anotações criminais, Luan é identificado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no bairro Aeroporto em Macaé. Ele é um dos responsáveis pelo incêndio criminoso que destruiu um veículo da Sumicity no início do ano. Após sua captura, Luan foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) e, em seguida, transferido para a 128ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.

Relembre o Crime - Em 27 de janeiro deste ano, três criminosos incendiaram um automóvel de uma empresa de internet no bairro Aeroporto, em Macaé. Os envolvidos foram identificados como Ewerton, conhecido como 'Mijão', e Luan, conhecido como 'Salomão'. No mesmo dia, Ewerton foi preso pela Polícia Militar minutos após o crime, enquanto Luan permanecia foragido até ser capturado agora.