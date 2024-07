Prefeito Welberth Rezende inaugura a nova base administrativa do Proeis no Parque Aeroporto, reforçando a segurança pública em Macaé com um efetivo de 32 policiais e novos equipamentos - Foto: Divulgação

Prefeito Welberth Rezende inaugura a nova base administrativa do Proeis no Parque Aeroporto, reforçando a segurança pública em Macaé com um efetivo de 32 policiais e novos equipamentosFoto: Divulgação

Publicado 06/07/2024 14:42

Macaé - Macaé inaugurou nesta sexta-feira (5) a base administrativa do Programa de Integração na Segurança (Proeis) do Governo do Estado do Rio de Janeiro no Terminal Cehab, localizado no Parque Aeroporto. A cerimônia, liderada pelo prefeito Welberth Rezende, marcou o início de um esforço conjunto para fortalecer a segurança na cidade. A nova unidade, com um efetivo de 32 policiais, tem a missão de organizar e executar a administração do Proeis Macaé, junto com a subcoordenadoria do programa.



O prefeito Welberth Rezende destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar, enfatizando que a nova base trará maior sensação de segurança para os cidadãos. "Estamos vendo mais um investimento significativo na área de segurança, que garantirá qualidade de vida e direitos ao cidadão", afirmou Rezende. Ele também mencionou outras iniciativas voltadas para a segurança, como a parceria com o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e a liderança de Macaé na redução de criminalidade no estado, conforme indicadores do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Prefeito Welberth Rezende inaugura a nova base administrativa do Proeis no Parque Aeroporto, reforçando a segurança pública em Macaé com um efetivo de 32 policiais e novos equipamentos Foto: Divulgação

Na cerimônia, estavam presentes diversas autoridades, incluindo o coronel André Henrique Oliveira, coordenador do Proeis; o tenente-coronel Marcelo Amorim Arêdes, comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar; e Marcelo Alves de Menezes, secretário de Ordem Pública. A parceria entre o município e o Governo do Estado resultou na entrega de seis viaturas e duas novas motos, que reforçarão a segurança local.



A base do Proeis é fundamental para a segurança pública, conforme destacou o coordenador André Henrique Oliveira. "A base avançada e as viaturas são uma conquista significativa para a sociedade macaense, fruto de investimentos contínuos", ressaltou Oliveira. O comandante do 32º BPM, Marcelo Amorim Arêdes, também destacou a importância da nova base para a percepção de segurança na cidade.



A nova instalação do Terminal Cehab, entregue em março, possui um espaço de mais de cinco mil metros quadrados, com infraestrutura moderna que inclui piso tátil, rampas e banheiros exclusivos para PCDs, iluminação em LED e wi-fi. O terminal também utiliza água de reuso da chuva, mostrando um compromisso com a sustentabilidade.



Durante a inauguração, o prefeito Welberth Rezende reiterou o compromisso de continuar investindo na segurança pública e na geração de empregos. "Estamos reconstruindo nossa cidade, entregando novos projetos e atraindo empresas. A segurança é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Macaé", concluiu.

Na cerimônia, estavam presentes diversas autoridades, incluindo o coronel André Henrique Oliveira, coordenador do Proeis; o tenente-coronel Marcelo Amorim Arêdes, comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar; e Marcelo Alves de Menezes, secretário de Ordem Pública. A parceria entre o município e o Governo do Estado resultou na entrega de seis viaturas e duas novas motos, que reforçarão a segurança local.A base do Proeis é fundamental para a segurança pública, conforme destacou o coordenador André Henrique Oliveira. "A base avançada e as viaturas são uma conquista significativa para a sociedade macaense, fruto de investimentos contínuos", ressaltou Oliveira. O comandante do 32º BPM, Marcelo Amorim Arêdes, também destacou a importância da nova base para a percepção de segurança na cidade.A nova instalação do Terminal Cehab, entregue em março, possui um espaço de mais de cinco mil metros quadrados, com infraestrutura moderna que inclui piso tátil, rampas e banheiros exclusivos para PCDs, iluminação em LED e wi-fi. O terminal também utiliza água de reuso da chuva, mostrando um compromisso com a sustentabilidade.Durante a inauguração, o prefeito Welberth Rezende reiterou o compromisso de continuar investindo na segurança pública e na geração de empregos. "Estamos reconstruindo nossa cidade, entregando novos projetos e atraindo empresas. A segurança é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Macaé", concluiu.

Prefeito Welberth Rezende inaugura a nova base administrativa do Proeis no Parque Aeroporto, reforçando a segurança pública em Macaé com um efetivo de 32 policiais e novos equipamentos Foto: Divulgação