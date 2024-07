Bombeiros combatem incêndio em apartamento no Bosque Azul; ação rápida evita maiores danos e garante segurança dos moradores - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 08/07/2024 09:32

Macaé - Na tarde deste domingo (7), um incêndio deflagrou em um apartamento no bairro Bosque Azul. A rápida resposta dos bombeiros foi crucial para controlar as chamas e impedir que o fogo se alastrasse para outras unidades do prédio. Felizmente, de acordo com as informações, não houve registros de feridos.

O incêndio teve início por volta das 15h, em um dos apartamentos do edifício localizado na Rua das Flores. Os moradores, ao perceberem a fumaça densa que começava a sair pelas janelas, rapidamente acionaram o Corpo de Bombeiros. A equipe de resgate chegou ao local em poucos minutos e começou a operação de contenção do incêndio.

Os bombeiros agiram com rapidez e eficiência, utilizando mangueiras de alta pressão e outros equipamentos especializados para combater as chamas. O fogo foi controlado antes que pudesse se espalhar para outros apartamentos ou causar danos estruturais significativos ao prédio. A área foi evacuada imediatamente, garantindo a segurança de todos os residentes. Embora as chamas tenham sido dominadas, a origem do incêndio ainda está sob investigação.