O motociclista ficou ferido e foi atendimento pelos Bombeiros - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 08/07/2024 09:43

Macaé - A semana começou com dois acidentes significativos em Macaé, chamando a atenção para a necessidade de maior cuidado nas estradas. Na manhã desta segunda-feira (8), uma moto e um carro colidiram na Rodovia Amaral Peixoto, em frente ao Atacadão. O motociclista envolvido no acidente ficou ferido e recebeu atendimento imediato dos bombeiros. No mesmo dia, na Linha Azul, um engavetamento ocorreu no trecho onde está sendo realizado um serviço de capina, com a pista operando em apenas uma faixa.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 7h30 na Rodovia Amaral Peixoto, uma das principais vias de acesso da cidade. A colisão entre a moto e o carro deixou o motociclista ferido, mas consciente. Os bombeiros foram acionados rapidamente e prestaram os primeiros socorros no local, antes de encaminhá-lo para o hospital. A causa do acidente está sendo investigada, mas as autoridades já destacam a importância de respeitar os limites de velocidade e manter a atenção no trânsito.

Mais tarde, na Linha Azul, um engavetamento envolvendo três veículos complicou ainda mais o tráfego na região. O acidente ocorreu precisamente no trecho onde as equipes estão realizando um serviço de capina, reduzindo a pista a apenas uma faixa. Felizmente, não houve feridos graves, mas o incidente causou um grande congestionamento, afetando a rotina de muitos motoristas.