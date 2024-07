Público desfruta das apresentações musicais no Festival Internacional de Jazz & Blues em Macaé, que também promove sustentabilidade e inclusão social - Foto: Ilustração

Macaé - O Festival Internacional de Jazz & Blues, que inicia na quinta-feira (11) no Beco das Artes, não apenas celebrará atividades turísticas e artísticas, mas também impulsionará o desenvolvimento econômico e social, trazendo benefícios significativos para os moradores de Macaé.



Em parceria com a Empresa Ecológika e o movimento Juventude Lixo Zero, o festival está comprometido com a conscientização ambiental. Através do uso consciente e da separação adequada dos resíduos gerados durante o evento, especialmente lixo tecnológico, um container estará disponível para a coleta desses resíduos trazidos pelo público. Esta iniciativa visa criar um ambiente sustentável e socialmente responsável, enriquecendo a comunidade local e contribuindo para um futuro mais verde.



A Juventude Lixo Zero Macaé, atuante desde 2021, também se destaca no festival, promovendo a educação ambiental e a gestão adequada de resíduos. O grupo realiza palestras em escolas e empresas, limpezas de praias e participa de conferências e políticas públicas, buscando conscientizar a população e inspirar mudanças comportamentais.

Outro destaque do festival é a acessibilidade, com áreas específicas para atender às necessidades de pessoas com deficiência (PcD), garantindo uma experiência inclusiva e acessível para todos os participantes.



A terceira edição gratuita do Festival Internacional de Jazz & Blues celebra o 211º aniversário de Macaé, consolidando a cidade como um polo cultural. O evento promete uma imersão musical com apresentações de Jazz, Blues, Soul e Bossa Nova, incluindo artistas renomados como DJ Jéssica Ribeiro, Macahiba Jazz, Bidu Sous, Ana Clemesha, Lil Jimmy Reed, Bruno Marques Band, Indiana Nomma, e Fred Sunwalk. A realização é da AWT Produções, com apoio cultural da Usina de Fomento Cultural e oferecimento do Grupo Automotive. Para mais informações, acesse o perfil oficial no Instagram: @festjazzbluesmacae









