Autoridades e membros da comunidade durante a inauguração do Abrigo de Inverno em Macaé, que oferece suporte essencial para pessoas em situação de rua durante os meses frios - Foto: Divulgação

Autoridades e membros da comunidade durante a inauguração do Abrigo de Inverno em Macaé, que oferece suporte essencial para pessoas em situação de rua durante os meses friosFoto: Divulgação

Publicado 09/07/2024 12:57

Macaé - Macaé inaugurou seu Abrigo de Inverno, voltado para atender a população em situação de rua durante os meses de frio. O evento de abertura contou com a presença de diversas autoridades locais, incluindo a secretária de Desenvolvimento Social, Sabrina Nunes.

A reabertura do abrigo visa fornecer suporte temporário às pessoas em vulnerabilidade durante o inverno. O espaço oferece refeições, banhos, atividades de entretenimento, cobertores e atendimento específico em alas masculinas e femininas, funcionando das 18h às 7h.

Localizado na Avenida Lacerda Agostinho, 477, na Virgem Santa, o abrigo possui capacidade para 36 pessoas e é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade. Para utilizar o serviço, os interessados devem se registrar no Centro Pop, onde preencherão uma ficha de encaminhamento a ser apresentada no abrigo e no ônibus gratuito que os transporta.

Para aqueles que chegam pela primeira vez em Macaé, a equipe técnica do abrigo realiza o acolhimento inicial e, no dia seguinte, encaminha o usuário ao Centro Pop para formalização do cadastro. O transporte gratuito sai todos os dias às 18h30 da Praça Veríssimo de Melo em direção ao Hotel de Deus, onde o abrigo está localizado.

A cerimônia de reabertura contou com a presença de secretários municipais e outras autoridades, reforçando a importância de oferecer serviços de acolhimento e assistência social para a população mais vulnerável.

Autoridades e membros da comunidade durante a inauguração do Abrigo de Inverno em Macaé, que oferece suporte essencial para pessoas em situação de rua durante os meses frios