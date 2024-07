Aumenta o número de casos de coqueluche no Rio de Janeiro, e autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação para controle da doença - Foto: Ilustração

Aumenta o número de casos de coqueluche no Rio de Janeiro, e autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação para controle da doençaFoto: Ilustração

Publicado 09/07/2024 10:37

Macaé - O Estado do Rio de Janeiro está enfrentando um aumento alarmante nos casos de coqueluche, com as cidades de Macaé, Maricá e Iguaba Grande confirmando ocorrências da doença, conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). Outras cidades afetadas incluem Niterói, São Gonçalo e o Rio de Janeiro, sendo esta última a mais atingida com 28 casos.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o início de julho deste ano, foram registrados 34 casos de coqueluche em todo o estado, um aumento significativo em comparação aos oito casos registrados no mesmo período do ano passado, indicando um crescimento de 300%.

A secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, ressaltou a importância da vacinação. “Observamos um aumento expressivo de casos de coqueluche, principalmente entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. Reforçamos a necessidade de vacinação completa para garantir a imunização adequada contra a doença”, afirmou Mello.

Para prevenir a coqueluche, a vacina Pentavalente é administrada em bebês aos dois, quatro e seis meses de idade. Crianças de 15 meses e quatro anos devem receber a vacina DTP. A vacina dTpa é recomendada para gestantes, puérperas, profissionais de saúde, parteiras tradicionais e estagiários em saúde que trabalham em maternidades e unidades de internação neonatal.

A coqueluche é uma infecção respiratória altamente contagiosa. Os sintomas incluem febre, mal-estar geral, coriza e tosse seca. A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas de saliva expelidas ao falar, tossir ou espirrar.

O diagnóstico é confirmado por exames laboratoriais, solicitados pelo médico responsável.

