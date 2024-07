Policiais militares de Macaé detêm suspeito de tráfico de drogas em operação na Rua F, bairro Sol e Mar. - Foto: Divulgação

Policiais militares de Macaé detêm suspeito de tráfico de drogas em operação na Rua F, bairro Sol e Mar.Foto: Divulgação

Publicado 11/07/2024 11:39 | Atualizado 11/07/2024 11:46

Macaé - Durante um patrulhamento na Rua F, no bairro Sol e Mar, em Macaé, a polícia militar voltou sua atenção para cinco indivíduos que demonstraram nervosismo ao avistar a viatura. Ao serem abordados e revistados, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, ao revistar uma suspeita do sexo feminino, foi encontrado um pino de cocaína (2g) em seu bolso, que ela afirmou ter acabado de comprar. Em buscas no terreno próximo, foram localizados mais oito pinos de cocaína (16g).



Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à 121ª Delegacia de Polícia. A autoridade policial manteve o acusado Tales Gregorio preso, com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, enquanto os demais foram ouvidos e liberados.