Diversão garantida para toda a família no "Vai Rolar Resenha" com shows ao vivo, atividades infantis e teatro - Foto: Ilustração

Publicado 10/07/2024 11:13

Macaé - O "Vai Rolar Resenha" está de volta para mais um fim de semana repleto de atrações para toda a família em Macaé, nos dias 13 e 14 de julho, na Praça de Alimentação do Shopping Plaza Macaé. No sábado (13), a partir das 18h, o grupo Sem Limite promete muita animação com um repertório que inclui sertanejo, pop, samba e pagode. Formado por músicos talentosos, o grupo é conhecido por seus shows interativos e contagiantes.

No domingo (14), o dia será voltado para as crianças, começando às 16h com atividades de recreação infantil e pintura facial. Às 17h, a Cia Jukah apresentará o espetáculo “Aladim – O Mundo Ideal”, uma produção que promete transportar o público para um mundo de fantasia e magia com figurinos coloridos e uma narrativa envolvente.

O "Vai Rolar Resenha" busca proporcionar momentos de lazer e entretenimento para toda a família, com uma programação diversificada que inclui shows, atividades culturais e recreativas. O objetivo é criar um espaço de encontro e diversão, fortalecendo o vínculo com a comunidade e oferecendo experiências únicas em um ambiente acolhedor.

