Viagem, com direito a imersão na estação espacial da NASA, é uma premiação do programa Limitless Global Educator que selecionou dez escolas brasileiras - Foto: Divulgação

Publicado 10/07/2024 11:21

Macaé - Érica Scheffel, professora do Polivalente Anísio Teixeira em Macaé, está prestes a embarcar para Houston, nos Estados Unidos, como parte da premiação do programa Limitless Global Educator. Escolhida entre dez escolas brasileiras, Érica terá a oportunidade única de participar de uma imersão na estação espacial da NASA.

"Estou emocionada e ansiosa por representar não apenas Macaé, que tanto amo, mas também o Estado do Rio de Janeiro. A responsabilidade é grande ao apresentar nossa proposta de desenvolvimento de games para monitorar aspectos como atenção, memória e controle emocional dos astronautas em microgravidade", compartilha Érica, que parte neste sábado.

A proposta, elaborada com apoio da neurocientista Isabela Lobo e das professoras de inglês Oksana Kitaeva e Liliane Fonseca, envolveu a programação de protótipos de games pelos alunos de Robótica. Os trabalhos serão apresentados aos avaliadores no dia 11 de julho, com participação destacada dos estudantes como Gabriel Rangel, Laura Nunes, Pedro Melo, entre outros.

Em Houston, Érica terá uma agenda intensa, incluindo a apresentação da proposta, um tour pela indústria espacial, visita ao Museu Espacial e simulações de voo no Flight Museum, além de intercâmbio com professores de diversas nacionalidades.

Para os projetos locais, o Polivalente Anísio Teixeira recebeu materiais como telescópios, sensores e microscópios digitais enviados pelo programa. Caso a proposta apresentada em Houston seja selecionada, ela será testada na Estação Espacial Internacional, ampliando o impacto educacional e tecnológico na comunidade de Macaé.