Agentes do 32º BPM durante a prisão de foragido da Justiça na Avenida Alfredo Lírio, bairro Bela Vista, em Macaé - Foto: Divulgação

Agentes do 32º BPM durante a prisão de foragido da Justiça na Avenida Alfredo Lírio, bairro Bela Vista, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 11/07/2024 15:20

Macaé - Um homem foragido da Justiça foi preso durante um patrulhamento do 32º BPM na Avenida Alfredo Lírio, no bairro Bela Vista, em Macaé. De acordo com o relato policial, a equipe estava realizando patrulhamento ostensivo na região quando avistou um indivíduo com um volume suspeito na cintura, que tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um celular com o suspeito. Ao verificar sua identidade, descobriram que ele não possuía documentos e forneceu informações falsas. Após consultas de inteligência, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio simples e homicídio qualificado, expedido pela Vara Única da Comarca de São Francisco do Itabapoana.

O homem, que já possui uma extensa ficha criminal, incluindo acusações de tortura, foi preso e encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP).

**Legenda para foto:**

Agentes do 32º BPM durante a prisão de foragido da Justiça na Avenida Alfredo Lírio, bairro Bela Vista, em Macaé.