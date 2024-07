Torcedores são convidados a assistir às semifinais da Brasil Soccer Cup Sub-16 em Macaé, com transmissão ao vivo pelo YouTube - Foto: Ilustração

Torcedores são convidados a assistir às semifinais da Brasil Soccer Cup Sub-16 em Macaé, com transmissão ao vivo pelo YouTubeFoto: Ilustração

Publicado 12/07/2024 09:27

Macaé - Nesta sexta-feira (12), Macaé será palco das emocionantes semifinais da Brasil Soccer Cup Sub-16 de 2024. Os jogos acontecerão na sede de Macaé, e os organizadores convidam todos a comparecerem ao estádio para prestigiar este grande evento esportivo de nível nacional.

Para aqueles que não puderem estar presentes nas arquibancadas, não há motivo para preocupação. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pelo canal da Liga Macaense de Desportos no YouTube. Cadastre-se no canal e não perca nenhum lance dessa competição que reúne os melhores times da categoria Sub-16 do Brasil.

A Brasil Soccer Cup Sub-16 é reconhecida como a maior competição da categoria no país, destacando jovens talentos e promovendo o futebol de base. Os horários dos jogos desta sexta-feira estão definidos e os organizadores esperam uma grande participação do público, seja no estádio ou online.