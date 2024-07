Prefeitura de Macaé ajusta edital de concurso público com 824 vagas disponíveis para várias áreas e níveis de escolaridade - Foto: Douglas Smmithy

Prefeitura de Macaé ajusta edital de concurso público com 824 vagas disponíveis para várias áreas e níveis de escolaridadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/07/2024 09:42

Macaé - A Prefeitura de Macaé, revisou um dos três editais de seus Concursos Públicos, que visam preencher 824 vagas para níveis fundamental, médio e superior. A retificação no edital nº 03 foca no ajuste do conteúdo programático, conforme anunciado no documento de retificação I.

Os salários variam de R$ 2.294,39 a R$ 13.699,12, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais. As vagas incluem oportunidades reservadas para candidatos com deficiência, afrodescendentes e índios, conforme especificado no edital. As inscrições devem ser realizadas online entre as 16h do dia 8 de julho de 2024 e as 16h do dia 6 de agosto de 2024. As taxas de inscrição variam de R$ 70,00 a R$ 200,00, dependendo do cargo. Os candidatos podem solicitar isenção da taxa entre os dias 8 e 10 de julho de 2024.



As etapas de seleção incluem provas objetivas e avaliação de títulos (edital nº 01), prova objetiva (edital nº 02) e prova objetiva, discursiva, oral e avaliação de títulos (edital nº 03). As provas objetivas estão previstas para 13 de outubro de 2024, com as provas discursivas realizadas no mesmo dia, à tarde. O concurso é válido por dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Para mais detalhes, os interessados devem consultar os editais completos disponíveis no site oficial.



As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma - edital nº 01/2024: Auxiliar de Serviços Escolares (242 vagas), Professor A (182), Professor A - AEE (31), Professor A - Tradutor e Intérprete de Libras (9), Professor C nas disciplinas de Língua Portuguesa (29), Matemática (33), História (13), Geografia (22), Ciências (3), Educação Física (30), Artes (11), Inglês (2), Professor Orientador Educacional (20), Professor Orientador Pedagógico (76), Professor Supervisor de Ensino (5), Assistente Social (12), Psicólogo (11), Fonoaudiólogo (11), Auditor Fiscal Tributário (6), Contador (15), Analista de Auditoria Pública e Gestão Governamental (1), Analista de Auditoria Pública e Gestão Governamental - Engenheiro Civil (1), Auditor Municipal de Controle Interno (1), Auditor Municipal de Controle Interno - Contador (1), Médico Perito (1), Médico do Trabalho (1) e Engenheiro de Segurança do Trabalho (1).



Edital nº 02/2024: Assistente Previdenciário (22), Assistente Previdenciário Técnico - Arquivo (1), Assistente Previdenciário Técnico - Informática (2), Analista Previdenciário (9), Analista Previdenciário nas Especialidades de Serviço Social (1), Auditoria Médica e Medicina do Trabalho (2), Enfermagem (1), Psicologia (1), Administração (1), Analista de Sistemas (1), Auditoria (1), Ciências Atuariais (1), Contabilidade (3), Economia (1), Ouvidoria (1) e Analista Previdenciário - Formação em Direito (2).















Prefeitura de Macaé ajusta edital de concurso público com 824 vagas disponíveis para várias áreas e níveis de escolaridade