Redes de pesca irregulares apreendidas na Lagoa de Imboassica - Foto: Vídeo Reprodução Rede Social

Redes de pesca irregulares apreendidas na Lagoa de ImboassicaFoto: Vídeo Reprodução Rede Social

Publicado 12/07/2024 13:08

Macaé - Em mais uma operação de fiscalização, redes de pesca irregulares foram apreendidas na Lagoa de Imboassica, em Macaé. As redes, que não estavam em conformidade com as regulamentações vigentes, estavam contribuindo para a degradação do ecossistema local. A ação, realizada por agentes ambientais, tem como objetivo preservar a biodiversidade da região e garantir a sustentabilidade da pesca.

A utilização de redes de pesca fora dos padrões permitidos pode causar danos significativos à fauna e flora aquáticas, prejudicando o equilíbrio ambiental. As apreensões são parte de um esforço contínuo para combater práticas que ameaçam a vida na lagoa e promover a conscientização sobre a importância da pesca sustentável.

As autoridades reforçam que a fiscalização será intensificada nos próximos meses, com a aplicação de multas e outras sanções para os infratores. A comunidade local é encorajada a colaborar, denunciando atividades suspeitas e contribuindo para a preservação desse importante patrimônio natural.

Redes de pesca irregulares apreendidas na Lagoa de Imboassica Foto: Vídeo Reprodução Rede Social