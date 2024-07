Policiais durante a operação que resultou na apreensão de drogas e prisão de suspeito na comunidade da Fronteira - Foto: Divulgação

Publicado 16/07/2024 09:45

Macaé - Durante um patrulhamento de rotina na comunidade da Fronteira, em Macaé, a Polícia Militar, dividida em duas equipes, conseguiu prender um suspeito de tráfico de drogas. A guarnição do Grupo de Ações Táticas (GAT) se dividiu, com uma parte da equipe entrando pela Avenida Beira Mar e outra pela Rua Dr. Manoel Marques Monteiro. Ao se aproximarem, avistaram Samuel Carvalho Gonçalves, que, ao perceber a presença policial, escondeu uma sacola atrás de uma porta e tentou se afastar.



Samuel foi abordado mais à frente, e nada foi encontrado com ele. No entanto, ao ser questionado sobre a sacola, ele prontamente admitiu que continha drogas e levou os policiais até o local onde havia escondido o material. A sacola continha 15 pacotes de maconha (cada um com aproximadamente 30 gramas) e uma quantia de R$20.



Todos os policiais envolvidos na operação usavam câmeras corporais em modo de gravação de ocorrência. Samuel foi informado sobre seus direitos e conduzido à 123ª Delegacia de Polícia para a apreciação da autoridade competente. Após a avaliação do delegado, ele foi autuado pelo artigo 33 da lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas, e permanece preso à disposição da justiça.