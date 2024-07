Macaé e Porto do Açu emergem como polos estratégicos na produção de hidrogênio verde, impulsionando a transição energética no Brasil - Foto: Ilustração

Macaé e Porto do Açu emergem como polos estratégicos na produção de hidrogênio verde, impulsionando a transição energética no BrasilFoto: Ilustração

Publicado 16/07/2024 10:26

Macaé - Apontado como o combustível do futuro devido à sua baixa emissão de carbono, o hidrogênio é essencial para a transição energética global. O Brasil, especialmente o Norte do estado do Rio de Janeiro, está se posicionando como um importante produtor e consumidor desse energético. Com a recente aprovação do Marco Legal do Hidrogênio pelo Congresso Nacional, a Firjan informa que, desde 2022, foram investidos mais de R$ 636 milhões em 46 projetos de Pesquisa & Desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao hidrogênio em todo o país. Mais da metade desses recursos são destinados a 14 projetos no estado do Rio.



O "Mapa Estratégico do Hidrogênio para o Rio de Janeiro", produzido pela Firjan SENAI SESI, destaca o estado como um forte potencial produtor do combustível. O Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural e está expandindo suas fronteiras de produção de energias renováveis, incluindo a implantação de eólicas offshore ao longo da costa.



Francisco Roberto de Siqueira, presidente da Firjan Norte Fluminense, enfatiza a importância do desenvolvimento desses projetos e a formação de mão de obra qualificada para o novo mercado. A Firjan está ativamente contribuindo com tecnologias por meio de sua rede de institutos de tecnologia e inovação.



Em junho, a Prumo, holding responsável pelo desenvolvimento do Porto do Açu, firmou um Memorando de Entendimentos com a Eletrobras para avaliar a implantação de projetos de baixo carbono focados na produção de hidrogênio renovável (H2R). Este acordo avaliará a viabilidade técnica, ambiental e financeira para a instalação da planta e o uso de recursos para pesquisa e desenvolvimento, além de financiamentos públicos e privados que incentivem projetos relacionados.



Mauro Andrade, diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Prumo, destaca a importância desta parceria para consolidar o Porto do Açu como uma plataforma para a transição energética no Brasil. Com a recente emissão da licença ambiental para projetos de hidrogênio renovável, amônia e e-combustíveis, o Porto do Açu está preparado para se tornar um grande hub de hidrogênio verde, contribuindo para a descarbonização da economia e a segurança energética.



Além dos projetos do Porto do Açu, o documento também destaca Macaé, conhecida como a capital da energia, com um grande potencial para expandir o uso do hidrogênio. Macaé pode utilizar o hidrogênio em usinas de fertilizantes, onde ele é um insumo essencial.

O desenvolvimento do mercado de hidrogênio no Brasil enfrenta desafios como a competitividade de preços e a necessidade de regulamentação adequada. Karine Fragoso, gerente geral de Petróleo, Gás, Energias e Naval da Firjan, destaca a importância de um ambiente regulatório favorável para estimular a demanda por hidrogênio. Entre as oportunidades, estão a ampliação de fontes de energia, a descarbonização, o desenvolvimento tecnológico e a exportação do energético.



A aprovação do Marco Legal do Hidrogênio no Brasil é um avanço significativo, estabelecendo regras claras e incentivando novos projetos industriais. Segundo a Firjan, a nova lei cria um ambiente de segurança jurídica que atrai investimentos e possibilita o desenvolvimento de toda a cadeia de valor do hidrogênio. Com o potencial de investimentos de R$ 40 bilhões no estado, o Rio de Janeiro está preparado para liderar a transição energética no Brasil.



