Em ações espalhadas por todo o estado foram registrados 454 casos de alcoolemiaFoto: Ilustração

Publicado 16/07/2024 10:54 | Atualizado 16/07/2024 10:54

Macaé - Durante o final de semana de 12 a 14 de julho, a Operação Lei Seca esteve ativa em todo o Estado do Rio de Janeiro, resultando na abordagem de 2.887 condutores. Um total de 454 motoristas foram flagrados com índice de alcoolemia acima do permitido, com uma média de 15,8%.

Na sexta-feira (12), Cordeiro liderou as estatísticas com o maior índice de alcoolemia, atingindo 35,09% entre os 114 motoristas abordados. Em seguida, Macaé, na Região Norte Fluminense, registrou uma taxa significativa de 25,93%, com 135 condutores fiscalizados e 35 flagrados pela Operação.

No sábado (13), o bairro Anil apresentou a maior taxa de motoristas alcoolizados, atingindo 33,82% dos 68 abordados. Jacarepaguá seguiu com 28,92%, sendo 24 condutores (23 motociclistas) flagrados entre os 83 fiscalizados. No interior, Cordeiro destacou-se novamente com 32,54% de alcoolemia, entre 169 motoristas abordados.

No domingo (14), Barra Mansa foi o município com maior índice de alcoolemia, alcançando 16,39% dos 122 condutores abordados.