Pinguim-de-magalhães resgatado na Praia do Barreto em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 16/07/2024 14:58

Macaé - No início da tarde desta terça-feira (16), um pinguim foi encontrado na Praia do Barreto, em Macaé. Visivelmente cansado, o animal permaneceu na areia enquanto uma equipe especializada se dirigia ao local para realizar o resgate. Este evento marca o início da temporada de pinguins no litoral brasileiro, que coincide com a chegada do frio no hemisfério sul.



Durante o outono e inverno, os pinguins-de-magalhães migram da Patagônia em direção ao litoral sudeste do Brasil em busca de alimentos. Ao longo deste trajeto, alguns pinguins, especialmente os jovens em sua primeira migração, acabam se desviando das correntes marítimas e chegam às praias brasileiras. Macaé, com suas belas praias e águas ricas em alimentos, é um destino frequente desses aventureiros marinhos.



O resgate do pinguim mobilizou a comunidade local e reforça a importância de Macaé como um ponto de destaque na preservação da vida marinha. A cidade tem demonstrado um comprometimento crescente com questões ambientais e de conservação, promovendo ações de proteção e conscientização sobre a fauna marinha.