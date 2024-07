Garotos em busca de um sonho: peneira gratuita do Serra Macaense abre portas para futuros craques - Foto: Ilustração

Garotos em busca de um sonho: peneira gratuita do Serra Macaense abre portas para futuros craques

Publicado 17/07/2024 09:56

Macaé - O Serra Macaense está organizando uma peneira gratuita voltada para jovens atletas nascidos em 2007, 2008 e 2011, abrangendo as categorias sub-17 e sub-13. As avaliações ocorrerão semanalmente na Estrada do Pacuí, 200, em Vargem Grande, Rio de Janeiro-RJ. Para os jogadores das categorias sub-17 (nascidos em 2007 e 2008), os testes serão realizados às terças e sextas-feiras, às 9h. Já para os atletas da categoria sub-13 (nascidos em 2011), as avaliações ocorrerão às terças, quintas e sextas-feiras, às 14h30.



As inscrições podem ser feitas no local e horário da avaliação. Os interessados devem levar documento de identidade, atestado médico de aptidão física e material completo para treino, composto por camisa branca, short e meião pretos, além de chuteira society. Para mais informações, os atletas e seus responsáveis podem acessar o Instagram oficial do clube.



Essa iniciativa representa uma excelente oportunidade para jovens promissores exibirem suas habilidades e darem início a uma possível carreira no futebol profissional.



PENEIRA SERRA MACAENSE

Datas: Terças e sextas-feiras (nascidos em 2007 e 2008); terças, quintas e sextas-feiras (nascidos em 2011)

Horários: 09h (sub-17); 14h30 (sub-13)

Local: Estrada do Pacuí, 200, Vargem Grande, Rio de Janeiro-RJ

Idade: Nascidos em 2007, 2008 e 2011

Custo: Gratuito

Inscrições: No momento do teste



Documentação e materiais necessários: Documento de identidade, atestado médico de aptidão física e material completo para treino (camisa branca, short e meião pretos e chuteira society)



