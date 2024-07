Policiais da 123ª DP e Proeis Serra capturam quatro homens com mandados de prisão pendentes - Foto: Reprodução Vídeo

Policiais da 123ª DP e Proeis Serra capturam quatro homens com mandados de prisão pendentesFoto: Reprodução Vídeo

Publicado 18/07/2024 10:01

Macaé - Na manhã desta quarta-feira (17), policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia, com apoio de policiais militares do Proeis Serra, prenderam quatro homens na região serrana de Macaé. Os indivíduos tinham mandados de prisão pendentes pelos crimes de tentativa de feminicídio e associação para o tráfico de drogas.



Um dos detidos havia planejado uma emboscada contra a vítima devido a um conflito local. Durante o ataque, os acusados agrediram a vítima brutalmente com madeira revestida de pregos, além de utilizarem socos, chutes e puxões de cabelo.

Policiais da 123ª DP e Proeis Serra capturam quatro homens com mandados de prisão pendentes Foto: Reprodução Vídeo

Com essa operação, o número de prisões de homicidas na região sobe para 18 em 2024, representando uma redução de 34% nos crimes de letalidade violenta em comparação ao primeiro semestre de 2023.







Com essa operação, o número de prisões de homicidas na região sobe para 18 em 2024, representando uma redução de 34% nos crimes de letalidade violenta em comparação ao primeiro semestre de 2023.