Guarda Ambiental de Macaé intensifica ações de apreensão de redes de pesca - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 18/07/2024 10:10

Macaé - A Guarda Ambiental de Macaé intensificou a apreensão de redes de pesca irregulares na região. Nesta quinta-feira (18), os agentes recolheram uma grande quantidade de redes inadequadas. Esse tipo de material é especialmente prejudicial nesta época do ano, pois a pesca predatória ameaça a biodiversidade local.

Na segunda-feira (15), mais uma operação resultou na apreensão de redes de pesca em desacordo com as regulamentações ambientais. As redes ilegais estavam causando degradação ao ecossistema da Lagoa de Imboassica, comprometendo a fauna aquática e o equilíbrio natural da região.

As ações da Guarda Ambiental são essenciais para a preservação dos recursos naturais de Macaé, garantindo que práticas sustentáveis sejam seguidas e protegendo o meio ambiente para as futuras gerações.