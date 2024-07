Sarah Beatriz emociona o público na abertura da Expo Macaé 2024, vestindo a camisa da seleção brasileira em homenagem aos atletas das Olimpíadas de Paris - Foto: Divulgação

Publicado 26/07/2024 17:51

Macaé - A cantora Sarah Beatriz, destaque na música gospel contemporânea, deu início à série de apresentações da Expo Macaé 2024 na noite desta quinta-feira (25). A celebração, que marca os 211 anos da cidade, ocorre no Parque de Exposições Latiff Mussi Ramos até a próxima segunda-feira (29). Sarah Beatriz, conhecida por seus sucessos na música cristã, subiu ao palco vestindo a camisa da seleção brasileira, numa homenagem aos atletas que participam das Olimpíadas de Paris.



O show, que reuniu uma multidão de fiéis e admiradores, teve momentos emocionantes como a interpretação de "Pentecostes" e outros hits como "Você Me Escolheu" e "Esse Vento Vai Passar". A carreira de Sarah, que começou aos cinco anos cantando na igreja, tem sido marcada por uma ascensão meteórica, com vídeos ultrapassando 600 milhões de visualizações no YouTube e 2,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming.

A Expo Macaé 2024, em sua 40ª edição, também oferece uma rica programação agropecuária Foto: Douglas Smmithy

A comerciante Andrea Reis, moradora do bairro Lagomar, expressou a importância de eventos como esse para a comunidade. "Além de promover a cultura, esses shows unem as pessoas em torno de valores e celebrações. A música gospel traz uma atmosfera de alegria e esperança para nossas vidas", destacou.



Além de Sarah Beatriz, a noite contou com apresentações de outros artistas gospel, incluindo Victória de Paula, Geração Resgate, Renata Freitas, Jhully Nunes e Carlinhos DJ. Este último ressaltou a importância da noite gospel como uma oportunidade para expandir o alcance do estilo musical. "A igreja não está limitada a um espaço físico, deve ocupar os espaços de música e entretenimento para levar uma mensagem de celebração, alegria e fé", afirmou Carlinhos DJ.



A Expo Macaé 2024, em sua 40ª edição, também oferece uma rica programação agropecuária e cultural, incluindo concurso leiteiro, feira de agricultores familiares, leilões de gado de corte, exposição de equipamentos agrícolas, rodeio, e exibição de raças de animais como campolina, mangalarga marchador, nelore e tabapuã. O evento é realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e diversas instituições de pesquisa e assistência técnica.



O Parque de Exposições, reinaugurado em 2022 após uma ampla reforma, consolidou-se como um polo multifuncional de lazer e cultura. As obras incluíram a recuperação de galpões, melhoria das instalações elétricas, e a construção de novas estruturas para exibições e entretenimento, como uma pista de laço e uma mini fazenda.









