Agentes do 32º BPM e outras forças de segurança realizam revistas pessoais na entrada da Expo Macaé 2024, reforçando a proteção dos visitantes e prevenindo furtos durante o eventoFoto: Divulgação

Publicado 26/07/2024 18:54

Macaé - A Expo Macaé 2024, que ocorre até a próxima segunda-feira (29) no Parque de Exposições Latiff Mussi, está adotando medidas de segurança inéditas para garantir a proteção dos visitantes e coibir furtos. A partir de agora, todos os acessos ao evento passarão por uma revista pessoal obrigatória, tanto na entrada quanto na saída, como parte de um novo protocolo de segurança.



A operação está sendo coordenada pelo 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com a colaboração do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), além da Guarda Municipal e equipes de segurança privada. O esquema inclui a presença de viaturas, motos, caminhonetes e quadriciclos, e a atuação de policiais do Serviço de Inteligência (P2) disfarçados para monitorar atividades suspeitas.

A principal inovação desta edição é a implementação de revistas pessoais na saída do evento. Essa medida visa inibir furtos de celulares e outros pertences, permitindo a detecção imediata de qualquer tentativa de remoção de objetos não autorizada. Além disso, a instalação de câmeras de monitoramento e o uso de drones proporcionam uma cobertura ampla e eficiente de toda a área da exposição.



Durante o evento, a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) estará com plantão especial, pronta para lidar com qualquer ocorrência e apoiar as ações de segurança. A abordagem intensificada reflete o compromisso com a segurança pública e a integridade dos eventos na cidade, com a colaboração dos frequentadores para o sucesso das medidas.



As forças de segurança também estão realizando ações de inteligência e troca de informações com outras localidades para identificar possíveis furtadores habituais em grandes eventos. O apoio da comunidade é crucial para combater a criminalidade e garantir um ambiente seguro para todos.









