Local do acidente onde Thalita Rangel, de 25 anos, perdeu a vida em Macaé, próximo ao condomínio Green Park - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 30/07/2024 14:29

Macaé - Na manhã desta terça-feira (30), Thalita Rangel, de 25 anos, perdeu a vida em um trágico acidente de moto ocorrido em Macaé, nas proximidades do condomínio Green Park.

A jovem sofreu ferimentos fatais e, apesar dos esforços de socorro, não resistiu aos danos. O corpo de Thalita foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé para os procedimentos necessários.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.











